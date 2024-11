ASASC promove encontro com comerciantes em Samora Correia

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) organiza, no próximo dia 9 de Novembro, um encontro destinado a comerciantes, empresários, autarcas e dirigentes associativos da freguesia, com o objectivo de fomentar o comércio local e a colaboração entre os diversos agentes da comunidade.

O evento, que decorrerá no Palácio do Infantado, em Samora Correia, terá início às 17h30 e contará com a presença de representantes da Câmara Municipal de Benavente e da Junta de Freguesia de Samora Correia.

Sob o lema “Comércio com Vida em Samora - Na defesa do local e tradicional”, o encontro pretende ser um espaço de reflexão e debate sobre o futuro do comércio tradicional na freguesia, abrindo espaço para a participação activa dos presentes na construção de soluções que promovam o desenvolvimento do sector.

Entre os principais momentos da sessão está prevista a apresentação do novo site da ASASC, o lançamento de um Concurso de Montras de Natal e a criação de um núcleo de comerciantes locais abrangendo Samora Correia, Porto Alto e Arados. Com esta iniciativa, a ASASC visa valorizar o comércio local e fomentar a cooperação entre comerciantes e instituições, realçando a importância da mobilidade e segurança nas ruas da freguesia.

A associação reforça a importância da presença dos comerciantes e cidadãos neste fórum, sublinhando que este será um espaço onde poderão expor dúvidas, necessidades e sugestões directamente aos decisores locais. Segundo a ASASC, o evento representa uma oportunidade para “lançar sementes que reforcem a atractividade do comércio local” e para valorizar o papel dos empresários no apoio às associações e na promoção de dinâmicas e eventos locais.

O evento incluirá ainda um espaço de debate, onde os participantes poderão interagir com os oradores e apresentar propostas concretas para o desenvolvimento do tecido empresarial da freguesia.