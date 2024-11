CCDR Centro debate futuro da inovação e competitividade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I.P. (CCDR Centro) promoveu no dia 29 de Outubro, no Teatro-Cine de Pombal, uma sessão sobre inovação na região Centro. A sessão teve como objectivo apresentar os resultados alcançados pelo CR Inove – Catalisador Regional de Inovação, um projecto piloto da CCDR Centro, lançado em 2022 para estimular os processos de inovação na Região Centro.

Na sessão foram divulgados os resultados alcançados pelo projecto, mostrando como é que o CR Inove tem impulsionado a inovação, facilitando o desenvolvimento de parcerias estratégicas e promovendo soluções tecnológicas inovadoras, alinhadas com as necessidades das empresas e os objectivos de desenvolvimento regional. Desde a sua criação, o CR Inove já envolveu 304 empresas, identificou 122 tecnologias e 82 desafios tecnológicos, dinamizou 83 negociações e estabeleceu 40 parcerias.

A sessão inclui ainda uma apresentação das oportunidades de financiamento disponíveis para projectos que promovam a inovação, com especial foco no fortalecimento do desenvolvimento entre empresas e instituições de investigação na região. O evento contou com a presença de vários representantes do tecido empresarial, da academia e de entidades públicas, num debate sobre o futuro da inovação na região Centro, com destaque para as boas práticas e para os principais desafios e oportunidades que moldarão os próximos anos.