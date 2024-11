Feira das Passas em Tomar é uma montra para os produtores locais

Um dos grandes motivos de visita da Feira de Santa Iria, em Tomar, é a Feira das Passas. A tradicional feira de frutos secos decorre durante os 10 dias do certame e reúne dezenas de produtores que aproveitam para dar a conhecer e vender os seus produtos. Paula Santos e Casimiro Lopes são dois produtores que têm dedicado a vida a participar em feiras e mercados em várias zonas do país.

Paula Santos tem 55 anos, trabalhou num hipermercado, mas agora está dedicada às feiras e à venda no Mercado de Tomar. Na sua banca costuma vender passa de uva, nozes, figos, passa de pêra, passa de ameixa e de alperce: “são tudo produtos meus, tenho uma quinta em Tomar, na aldeia de São Silvestre”, conta a O MIRANTE. A comerciante explica que as terras onde cultiva os produtos já vinham dos seus avós e que, por isso, é um negócio que tem passado de geração em geração. Já participa na Feira de Santa Iria há cinco anos: “eu gosto da feira de Tomar, a nível da exposição das passas está bem localizada, é higiénico, as barraquinhas é que podiam ser um bocadinho melhores, mas de resto está no sítio certo”, afirma. No que toca a clientes refere que se nota um decréscimo do ano passado para este ano. Os preços têm-se mantido sem grandes alterações, garante.

Casimiro Lopes tem 61 anos e mora no concelho de Torres Novas, perto dos Moinhos da Pena. Na Feira de Santa Iria vendeu de tudo um pouco, figos, nozes com casca, miolo de noz, uvas secas, entre outros produtos. Depois de muitos anos a participar na Feira de Santa Iria, decidiu fazer um interregno para vender em mercados e feiras ao domingo. Após um período de doença, decidiu voltar a vender os seus produtos na feira de Torres Novas e de Tomar. Casimiro Lopes tem propriedades e fazendas e é lá que produz os produtos que vende, desde azeitonas, figos, entre outros.

A Feira de Santa Iria decorreu de 18 de Outubro e durante 10 dias não faltaram tasquinhas, divertimentos e espectáculos para todos os gostos.