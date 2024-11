Parque Empresarial do Sorraia com 11 lotes à venda

A Câmara Municipal de Coruche colocou à venda um total de 11 lotes de terreno no Parque Empresarial do Sorraia, destinado a acolher projectos industriais, comerciais e de serviços. Com áreas entre os 790 e os 14.300 metros quadrados, os lotes somam um valor base de 1,2 milhões de euros. A hasta pública abrange uma área de seis hectares dos 60,5 hectares totais deste parque empresarial, que foi inaugurado em 2021 e se encontra localizado na Zona Industrial do Monte da Barca Norte. A data limite para apresentação de propostas está fixada para 15 de Novembro, sendo os preços base dos lotes entre os 18.160 euros e os 261.264 euros. A licitação decorrerá com lances mínimos de 500 euros, através de licitação verbal.

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, afirmou que foi aberto um edital de hasta pública para a venda de lotes industriais no Parque Empresarial do Sorraia, em resposta a várias manifestações de interesse por parte de empresas. “Normalmente abrimos a hasta pública para a venda dos lotes sempre que nos aparecem interessados”, disse o autarca. O processo de selecção ainda decorre e o autarca esclarece que, para a admissão no concurso, cada empresa deve indicar a natureza do negócio, a sua dimensão, o número de postos de trabalho previstos e se terá ou não sede no concelho. “Isto serve de critério de selecção para escolher a empresa. Diria que, neste momento, está em fase de concurso”, explicou.

No Parque Empresarial do Sorraia, uma empresa dedicada à venda de máquinas e equipamentos agrícolas já iniciou a construção das suas instalações. Outras empresas, dos sectores de alimentação para animais (pet food), charcutaria, queijos e outros produtos alimentares, encontram-se igualmente a submeter os seus projectos para licenciamento de construção, uma vez que já adquiriram os respectivos lotes.

Francisco Oliveira revela optimismo quanto ao surgimento de mais empresas de grande dimensão, com potencial para gerar empregos e dinamizar economicamente o concelho. Além disso, acredita que a localização do novo aeroporto poderá criar um maior interesse das empresas em fixar-se no concelho.