Entrega de diplomas no 32º aniversário da Escola Profissional de Rio Maior

Decorreu a 25 de Outubro, no cine-teatro de Rio Maior, a sessão solene do Dia do Diploma da Escola Profissional, inserida nas comemorações do 32º aniversário.

Na sessão de boas-vindas, o director pedagógico João União, anunciou que um dos objectivos para os próximos meses, é concluir a aquisição de equipamentos tecnologicamente avançados ao abrigo da candidatura do Centro Tecnológico Especializado Industrial.

Durante a cerimónia, conduzida por Beatriz Ferreira e com a colaboração dos professores, foram entregues os diplomas aos alunos que concluíram o seu ciclo de formação no ano lectivo 2023/2024.

Seguiu-se a distinção dos alunos do Quadro de Valores e de Mérito Empresa, prémios que têm por objectivo reconhecer o esforço e dedicação dos alunos, mas também o mérito dos melhores e resultam da responsabilidade social das empresas e entidades parceiras da EPRM, que suportaram a totalidade da verba dos prémios monetários, este ano num total de dois mil e setecentos euros.

De destacar os prémios de melhores alunos que foram para David Moiteiro (CT Desporto), José Morais (CT Manutenção Industrial / Eletromecânica), Gabriel Giestas (CT Eletrónica, Automação e Computadores), Raquel Abreu (CT Auxiliar de Saúde) e Diana Galvão (CT Comercial).

O presidente do Conselho de Gerência da EPRM, João Lopes Candoso, sublinhou o crescimento sustentável da escola, com uma recente aposta no GatFOR, visando dar respostas às necessidades das empresas da região ao nível de formação técnica e especializada dos seus colaboradores. E foi prestada homenagem à funcionária recém-reformada, Helena Valério, que esteve ao serviço da escola durante trinta anos.