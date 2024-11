Nova loja Leroy Merlin de Alverca é maior, melhor e tem mais produtos

Abriu dia 24 de Outubro, a nova loja da Leroy Merlin em Alverca. Depois de se despedir da antiga loja de proximidade, a Leroy Merlin conta agora com um espaço ampliado, melhorado e com uma maior diversidade de produtos, reafirmando o seu compromisso com os clientes da cidade.

A nova loja, localizada nas galerias comerciais da Auchan, é fruto de um investimento de mais de 2 milhões de euros e possui uma área dedicada à construção, uma gama mais alargada de produtos e ainda uma zona de ‘showroom’.

O grande destaque da nova loja vai para a Área de Projecto, onde será possível aos clientes idealizarem e tornarem realidade os seus projectos de remodelação de casa.

A nova loja conta com uma equipa reforçada de 80 colaboradores, incluindo 45 da anterior loja de Alverca, 12 de outras lojas Leroy Merlin e 23 novas contratações, prontos a assegurar um atendimento especializado.

Funciona de segunda a domingo, das 8h30 às 22h e, no caso da loja de Construção, integrada no piso 2, das 7h às 22h de segunda a sábado, e das 8h30 às 22h aos domingos.

Hugo Almeida, Líder Coach Operacional, refere que a nova loja, “mais do que um investimento estratégico, é um compromisso profundo com os habitantes e visitantes de Alverca, cidade onde nos sentimos em casa”.