Escola Profissional de Salvaterra de Magos premeia alunos em parceria com empresas

A Escola Profissional de Salvaterra de Magos premiou os alunos com melhor desempenho académico nos respectivos cursos em parceria com algumas empresas, entre as quais O MIRANTE no curso de Comunicação. Os alunos premiados foram Gabriela Úrsula, de Informática de Gestão, Rafael Esteves, de Eléctronica, Automação e Comando, Beatriz Lourenço, de Restaurante e Bar, Tomás Patrício, de Cozinha e Pastelaria, e Filomena Pereira, de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade

O Dia do Diplomado, decorrido esta quinta-feira, 7 de Novembro, no auditório da escola, contou com as intervenções do director-geral Duarte Bernardo, da directora pedagógica Sílvia Fernandes, da vereadora Helena Neves e responsáveis pelas empresas parceiras.