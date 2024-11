Arruda dos Vinhos vai reforçar trabalho de proximidade com agricultores

O sector agrícola do concelho de Arruda dos Vinhos é fundamental para a economia local, em particular a produção vinícola, e por isso o município vai reforçar no futuro o trabalho de proximidade com os agricultores para os ajudar a ter sucesso. A convicção foi deixada pelo presidente do município, Carlos Alves, durante a abertura da 27ª edição da Festa da Vinha e do Vinho que se realizou de 30 de Outubro a 3 de Novembro no pavilhão multiusos da vila.

“Queremos trabalhar mais com os nossos agricultores e saber extrair os melhores resultados. Vamos apoiar o desenvolvimento agrícola do nosso concelho. Isto não vai ficar por aqui. Iremos aprofundar estas parcerias e ligações em prol dos nossos agricultores. O futuro do sector está nas nossas mãos e as potencialidades são muitas”, afirma Carlos Alves.

A festa, notou o autarca, é mais do que uma celebração: representa a alma e a história de Arruda dos Vinhos. “O vinho e a vinha estão profundamente enraizados na identidade de Arruda e têm sido ao longo das gerações um símbolo de esforço, dedicação e resistência”, elogiou o autarca, admitindo que nunca como hoje o sector sentiu tantos desafios.

“A pandemia, alterações climáticas, flutuações de mercado e as dificuldades que atingem a agricultura não poupam os agricultores, é bom lembrar que a nossa terra, o nosso clima e o trabalho incansável de quem cuida das vinhas são prova de que o potencial é imenso e há oportunidades a explorar”, notou o autarca, lembrando as potencialidades do enoturismo e da exportação vinícola. Pela primeira vez este ano a festa incluiu um dia reservado aos profissionais do sector, com colóquios e apresentações dirigidas especialmente a quem trabalha a vinha. Uma aposta que, defende o município, será para continuar na edição do próximo ano.

Presente na abertura do certame esteve Francisco Toscano, presidente da direcção da Comissão Vitivinícola de Lisboa, que elogiou a importância dos produtores de Arruda dos Vinhos no quadro dos vinhos de Lisboa. “Temos produtores fantásticos em Arruda. É verdade que o sector enfrenta desafios, mas os vinhos de Lisboa cresceram 4% este ano face ao panorama nacional o que é fantástico. Temos aqui produtores resilientes que continuam a investir e têm tido um caminho de sucesso e qualidade”, elogiou.