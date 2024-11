Águas do Ribatejo propõe aumento de tarifário de 2,9% para 2025

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo propõe um aumento do tarifário de 2,9% para 2025, avançou a semana passada o presidente do conselho de administração, Francisco Oliveira, que preside também ao município de Coruche. O tarifário para 2025, que vai manter a tarifa social para famílias numerosas e pessoas cujo rendimento é inferior ao IAS (Indexante dos Apoios Sociais), vai reflectir-se, na sua maioria, num aumento para o consumidor comum na ordem dos cêntimos face aos valores da factura do ano corrente.

Para um consumidor doméstico que tem um consumo até 5 metros cúbicos, cujo diâmetro do contador é de 20 milímetros, tem uma factura actual de 11,31€ e passará a pagar, no próximo ano, 11,64€, uma variação de 0,33€. Um consumidor doméstico com um consumo até 10m3 em 2024 paga 19,86€ e irá pagar, em 2025, uma factura de 20,44€, ou seja, mais 0,58€. Na tarifa social o preço deverá aumentar cerca de 11 cêntimos para um consumo até 5m3; 0,36€ até 10m3 e 0,61€ para um consumo até 15m3 de água.

“É este o aumento do impacto dos 2,9% que estamos a propor. É sempre desagradável, mas temos de perceber que se a gestão da água estivesse numa outra entidade os valores seriam completamente díspares e diferentes”, argumenta Francisco Oliveira, exemplificando os valores praticados mais elevados em localidades como o Cartaxo ou Santarém.

“Não obstante o índice de preços ao consumidor e a variação de preços homólogos entre Janeiro e Junho de 2024 ser de 3,2% nós entendemos, face ao resultado líquido apurado com os ganhos obtidos, amortecer o tarifário”, justifica o autarca, lembrando que o valor de agravamento “fica abaixo daquilo que seria a possibilidade que teríamos de o propor”.

Prevê-se com a aplicação desta taxa um rendimento global para o ano de 2025 na ordem dos 21,645 milhões de euros, dos quais 14,2 milhões no abastecimento de água e 7,3 milhões ao nível do saneamento. A empresa refere que vai “admitir mais trabalhadores, quer para a zona sul, quer para a zona norte” do território abrangido pela Águas do Ribatejo. O volume de investimentos previsto situa-se nos 7,5 milhões, alavancados com recurso ao empréstimo bancário.

A Águas do Ribatejo é uma empresa que serve os municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas. Constituída com capitais públicos das autarquias, intervém no âmbito dos sistemas intermunicipais de abastecimento de água e de saneamento da Lezíria do Tejo e do Almonda. Tem como missão assegurar o fornecimento de água com qualidade e a drenagem e tratamento de águas residuais dos cerca de 150.000 habitantes dos municípios abrangidos.