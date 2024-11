CUF cria unidades de cuidados de proximidade para toda a família

A CUF vai reforçar a sua rede nacional com a criação de unidades de cuidados de proximidade. A inovação é anunciada na sequência do acordo alcançado com a Sociedade Francisco Manuel dos Santos para a aquisição da miMed, uma rede de 13 clínicas localizadas na região da Grande Lisboa, que vão estar disponíveis com a marca CUF no primeiro trimestre de 2025.

Projectadas com o objectivo de assegurar cuidados de saúde para toda a família, as unidades de proximidade irão disponibilizar, nomeadamente, consultas de Medicina Geral e Familiar, Medicina Ocupacional, Medicina Dentária, Psicologia e Nutrição e, igualmente, cuidados de Enfermagem, tratamentos, análises clínicas e outros exames essenciais, de forma conveniente e com a qualidade clínica distintiva da marca CUF.

A rede integrada CUF passa assim a ter, hospitais, clínicas, unidades de proximidade, cuidados domiciliários, hospitalização domiciliária e canais digitais de teleconsulta e teleconsulta do dia.