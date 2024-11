Espaço Equestre Quinta do Palhão com foco no cavalo Lusitano e na equitação clássica

A Quinta do Palhão é um espaço equestre inaugurado há três anos, em Vilã Chã de Ourique, Cartaxo, pelo cavaleiro Gonçalo Linhas e a sua esposa e médica veterinária, Nara França. Surgiu da vontade de criar melhores condições para cavalos e cavaleiros, num ambiente descontraído, mas prático, em que o foco é o cavalo Lusitano e a equitação clássica.

Ali habitam 24 cavalos, em box e com acesso a padocks, 3 cães e uma equipa multifacetada que trabalha todos os dias em prol dos animais. Os espaços são amplos e de cores neutras, com madeiramento original, nomeadamente as vigas das duas naves principais.

Numa das naves encontra-se o picadeiro coberto com uma área de lazer associada. É normal a presença de várias pessoas que assistem ao trabalho diário dos cavalos, sobretudo porque os clientes são maioritariamente estrangeiros, nomeadamente europeus, americanos e australianos.

Na outra nave encontram-se as boxes dos cavalos, zonas de preparação e lavagem, a casa de arreios e o solário. Existe ainda uma zona de aquecimento dos cavalos, uma guia mecânica e um parque de estacionamento, estando em construção um amplo picadeiro descoberto.

A Quinta do Palhão tem também uma casa para estagiários e um complexo de acomodações para os clientes, para que possam desfrutar, sem pressas, dos seus cavalos quando os visitam bem como acomodar aqueles que vêm ter lições de aperfeiçoamento, uma tendência com crescente popularidade na quinta. O espaço possui ainda uma vertente de criação, sendo muito interessante ver os animais que aí nasceram a desenvolverem-se até ao momento em que são montados.

O objectivo dos proprietários é a criação de um espaço harmonioso, em que as pessoas se sintam confortáveis e respirem cultura equestre de maneira despretensiosa. Um lugar onde diferentes culturas se encontram, onde se cresça e se evolua e onde, aos poucos, os sonhos se vão tornando uma realidade.