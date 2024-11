Hosteo-Saúde de Marta Frazão na área das medicinas complementares

Marta Frazão criou a Hosteo-Saúde, no Cartaxo, com o objectivo de “ajudar as pessoas através das medicinas complementares”, tendo assim o seu espaço e o seu próprio negócio. Os serviços que disponibiliza são: Consultas de Homeopatia, Auriculoterapia, Osteopatia, Nutrição, Técnicas da Medicina Chinesa, Estética Avançada, Massagem Terapêutica e Relaxamento, Terapia Sistémica, Hipnose, Constelações Familiares e Macrobiótica. Trabalha em farmácia desde os 18 anos, refere ter iniciado o projecto Hosteo-Saúde em Janeiro de 2018, altura em que concluiu os estudos em Homeopatia e Auriculoterapia.

“Ao longo do tempo frequentei imensas formações na área da saúde e fui percebendo que a área da estética também fazia parte do processo do bem-estar dos meus utentes, que vejo com um todo. Fiz um esforço enorme para conseguir conciliar a família, a farmácia, os estudos e a Hosteo-Saúde. Mas o sucesso é feito de pequenos esforços diários, com a enorme ajuda, no meu caso em particular, dos meus dois filhos e colegas da farmácia. Fiz um mestrado na área da nutrição clínica, tenho também um certificado de mestrado em estética avançada de modo a conseguir fazer o meu trabalho de forma mais completa e assim ajudar da melhor maneira quem me procura e garantir que obtenham resultados.”, sublinha.

Marta Frazão elogia as pessoas que a têm procurado durante estes seis anos, pela postura e colaboração destes perante os seus ensinamentos. “O target de pessoas que me procura é muito diferenciado pois são utentes bastante cultos e dedicados que me ensinam tanto todos os dias. São pessoas que acatam os meus conselhos, que entendem o discurso e que se esforçam por fazer a sua parte”. Quanto a projectos futuros, diz com uma gargalhada simpática, gostaria de criar a marca Hosteo-Saúde, tanto de cosmética como “nutracêuticos”. Apesar da farmácia ser a sua âncora de escolha no momento, sente-se realizada e grata uma vez que já adquiriu o seu espaço com características bem definidas e colaboradores de excelência .