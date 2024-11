Etc’tera Vegan Concept para quem se preocupa com a origem dos produtos que usa

O Etc’tera Vegan Concept nasce da vontade de duas amigas, Eunice Rhodes e Tânia Acúrcio, em abrirem o seu próprio negócio, num conceito que não encontravam em Santarém, cidade onde residem. Para elas, há muito que fazia sentido utilizar produtos de cosmética que não possuíssem ingredientes de origem animal.

A experiência de ambas na área do cabelo e da estética, fê-las perceber que os clientes cada vez mais se preocupam com a qualidade e a origem dos ingredientes dos produtos utilizados nos cabeleireiros e centros de estética. Com base nisso e na necessidade de cada um alimentar a sua auto-estima e a sensação do cuidado próprio, criaram um centro de estética focado na saúde capilar e celular de concepção Vegan, com sede na Rua Vasco da Gama, 5, em Santarém.

O nome comercial da empresa surge na ligação das iniciais dos nomes das empreendedoras (E de Eunice, T de Tânia e C de center), incorporando tudo o restante que a estética representa.

Eunice Rhodes possui carteira profissional de oficial de cabeleireiro desde 2006, pela Academia Dourocabe, em Lisboa. Trabalhando sempre na área desde então, passou por vários espaços em Lisboa e tornou-se empreendedora em 2011 quando regressa a Santarém para abrir o seu primeiro salão de cabeleireiro.

Tânia Acúrcio inicia a sua actividade na área da estética em 2013. Tem uma formação anterior na área de Marketing, no entanto a estética sempre foi uma área de curiosidade e interesse de progressão. Começa como empresária em nome individual, prestando serviços em vários espaços na zona centro e Lisboa e em 2016 fixa-se mais em Santarém. Desde então tem adquirido cada vez mais formações, no sentido de ampliar conhecimentos.