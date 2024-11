O Grupo Lagoalva é uma referência da região do Tejo que, com um legado de gerações, apresenta-se como um marco histórico e económico.

Com a propriedade a estender-se ao longo das margens do rio Tejo, a Lagoalva é sinónimo de produtos de excelência que partem de um compromisso com a preservação do seu legado natural e cultural. Surgem assim o montado, a silvopastorícia, a floresta, o olival, a vinha, a produção de hortícolas e cereais com técnicas de mobilização mínima, e a sua coudelaria.

A Lagoalva, com a sua dimensão e dinâmica, tem importância e responsabilidade dentro da comunidade através da geração de emprego, promoção do enoturismo e fomento da economia. Assim, a Quinta da Lagoalva assume uma gestão ESG, ligada ao ambiente, ao social e à governação sustentáveis, aliada à capacidade de trazer inovação para as suas práticas diárias.

Este equilíbrio entre tradição e inovação não só fortalece a identidade regional, como coloca a Lagoalva como um exemplo de preservação e desenvolvimento sustentável para o futuro da agricultura portuguesa.

A Lagoalva Vinhos assume uma posição de excelência produzindo vinhos que aproveitam ao máximo o terroir que lhes confere características distintas, assumindo recentemente a produção em biológico de uma das suas castas.