“Tasco da Ilda” é um restaurante em Azambuja que promove a gastronomia ribatejana com sabores e texturas únicos

Situado em Azambuja, junto ao jardim urbano, o “Tasco da Ilda”, é um projecto com a assinatura da Chef Madalena Dias. Inaugurado há três anos, o restaurante tem uma carta que assenta em pratos tradicionais mas que acompanha as novas tendências da restauração com texturas, cores e sabores que remetem para as melhores memórias passadas. A cada prato é dado o cunho pessoal da Chef, tornando a experiência única.

“Apostamos em estratégias sustentáveis que visam preservar raízes culturais e ambientais, aumentar o orgulho das comunidades ribatejanas sobre a sua história gastronómica e manter a autenticidade”, sublinha Madalena Dias.

Numa sala com capacidade para 28 pessoas, o “Tasco da Ilda” possui ainda uma sala disponível para almoços e jantares de grupos que inclui uma garrafeira com vinhos de 14 regiões vinícolas portuguesas, onde se encontram mais de 150 referências de vinho para provar, harmonizar ou comprar.

Para além da máxima atenção aos clientes, há ainda a presença da Chef Madalena Dias na explicação dos pratos que são degustados. A experiência de mais de 20 anos na restauração é colocada em cada prato. Um ambiente vibrante que promove a enogastronomia.

“Nascemos no dia 23 de Setembro de 2021 e temos sido bafejados com uma enorme adesão de clientes locais, regionais, nacionais e clientes oriundos de mais de 37 países. Não esperávamos tamanha adesão em tão pouco tempo. Esta adesão permitiu termos ganho em dois anos consecutivos o travellers choice do tripadvisor 2023 e 2024. Um prémio só ao alcance de 10% dos restaurantes mundiais”, refere.

O local onde se encontra o restaurante era a casa da bisavó (Ilda) da Chef Madalena Dias, costureira de profissão. Como homenagem à sua família (Regateiro), o espaço tem apontamentos que levam a imaginar que se trata de uma fábrica de costura.

Para além da homenagem às iguarias ribatejanas, o “Tasco da Ilda” pretende proporcionar felicidade, momentos alegres e descontraídos, assim como destacar os produtos locais, permitindo o desenvolvimento de plataformas de promoção da cultura por via da cozinha.

“Com muito orgulho elevamos a bandeira do Ribatejo. Venham visitar-nos e degustar alguns dos pratos que nos elevam a memórias passadas. Na verdade foi essa a ideia inicial do projecto, o transcender na mesa para além dos sabores e texturas”.