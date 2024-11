ACISO organiza XX Encontro de Empresários em Fátima

A ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima vai organizar, a 25 de Novembro, o vigésimo Encontro de Empresários, um evento que vai trazer percepções relevantes sobre o contexto actual e futuro das relações económicas globais. Com o tema “A Europa, a América, Portugal: e agora?”, o encontro vai contar com a participação do orador Pedro Siza Vieira, ex-ministro Adjunto e da Economia, que vai abordar os desafios e oportunidades que se colocam para Portugal no cenário internacional.

O evento vai ter o formato de Jantar Conferência e vai decorrer na Escola de Hotelaria de Fátima, localizada na Avenida Beato Nuno. A iniciativa visa proporcionar aos empresários uma oportunidade única de reflexão e debate sobre temas económicos e estratégicos, num momento de grande incerteza e transformação global, refere a ACISO em comunicado.