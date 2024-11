Centro de Inovação da Softinsa em Tomar celebrou 11 anos e inaugurou espaço renovado

O Centro de Inovação de Tomar da Softinsa celebrou no dia 4 de Novembro o 11º aniversário e inaugurou um renovado espaço de trabalho. Os escritórios de Tomar oferecem agora zonas mais funcionais, desenhadas para melhorar a experiência e o bem-estar dos colaboradores da empresa. Para festejar a data, toda a equipa de Tomar e a direcção da Softinsa reuniram-se no centro, contando com a presença do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e dos vice-presidentes do Politécnico de Tomar, Natércia Santos e Nuno Madeira, para um brinde conjunto.

Paralelamente aos 11 anos do Centro de Tomar, este mês o grupo comemora também o reconhecimento da Softinsa como uma das 100 Melhores Empresas para Trabalhar na Europa da Fortune™ em 2024, uma distinção da Great Place To Work® e a Fortune Europe. Em 2013 a Softinsa foi pioneira ao lançar o primeiro centro nearshore em Portugal, apostando estrategicamente na descentralização dos seus serviços e na exportação de competências do interior do país para todo o mundo.

Inaugurado pelo então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, o Centro de Inovação de Tomar surgiu como resultado de uma colaboração entre a Softinsa, a IBM Portugal, o Instituto Politécnico de Tomar e a Câmara de Tomar. A rápida expansão e o grande sucesso do Centro de Inovação de Tomar, levaram a Softinsa a apostar noutras cidades como Viseu, Fundão, Portalegre, Vila Real e mais recentemente Coimbra.

A partir do Centro de Inovação de Tomar são prestados serviços na área da transformação digital, SAP Consulting, Business Intelligence & Data Analytics, Mobile Solutions e AI a múltiplas empresas a nível regional, nacional e internacional. Ao longo dos últimos 11 anos, o portefólio de soluções desenvolvidas tem vindo a ser alargado, estando o Centro de Inovação de Tomar actualmente a suportar mais de 100 clientes.