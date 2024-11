McDonald's de Rio Maior deu bolsas ao abrigo do programa Up

A franquiada Xhonané Geallad, responsável pelo restaurante McDonald’s de Rio Maior e por outros quatro restaurantes da marca – Arena Shopping, Torres Vedras Drive, Mafra e Malveira – reforçou o apoio aos jovens da sua equipa ao atribuir três bolsas de estudo adicionais, para além das cinco oferecidas no âmbito do “Up” – o Programa Nacional de Bolsas de Estudo da McDonald’s Portugal.

As bolsas, cada uma no valor de 1.000 euros por ano lectivo, são destinadas a colaboradores que demonstram excelência na conciliação entre o trabalho e os estudos. Este reconhecimento visa apoiar a formação superior destes jovens, contribuindo para que alcancem os seus objectivos académicos e profissionais.

O programa “Up”, em vigor desde 2020, é uma iniciativa nacional da McDonald’s que anualmente atribui mais de 200 bolsas de estudo em Portugal, totalizando um investimento significativo no futuro dos seus colaboradores. Com este programa, a McDonald’s procura incentivar jovens trabalhadores a iniciar ou concluir o ensino superior, independentemente da área de estudo.

Xhonané Geallad inaugurou o restaurante de Rio Maior em Fevereiro deste ano, que marcou a abertura do 200º McDonald’s em Portugal.

Ao atribuir estas bolsas adicionais, reafirma o compromisso da sua organização em investir nos seus colaboradores e no equilíbrio entre a formação e a vida profissional.

Este apoio reflecte o reconhecimento do esforço e da dedicação dos jovens trabalhadores, consolidando o papel da McDonald’s como uma empresa que valoriza e aposta no futuro dos seus talentos.