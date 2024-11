Neste Natal, as compras em Tomar dão direito a benefícios, desde produtos locais a vouchers de 50 €. A campanha conta com um apoio de 30 mil euros por parte do município.

Campanha “Tomar Natal é no Comércio Local” regressa com novidades

A Câmara de Tomar volta este ano a realizar a campanha “Tomar Natal é no Comércio Local”, com o objectivo de promover o comércio local de base tradicional e contribuir para a divulgação dos produtos locais. A campanha, que conta com um apoio de 30 mil euros por parte da autarquia, vai funcionar com base nas compras efectuadas nos estabelecimentos aderentes, entre os dias 25 de Novembro e 31 de Dezembro. Os clientes devem apresentar depois as facturas/recibos (que podem ser de vários estabelecimentos diferentes) no Posto de Turismo Municipal, para terem direito a vários benefícios.

Vão existir quatro pacotes de benefícios. O primeiro pacote é destinado a compras de valor compreendido entre 20€ e 50€, dando direito a um produto local, artesanato ou publicação municipal com valor médio de 7,50€. O segundo pacote está indicado para compras entre 50€ e 100€, dando direito a um produto local, artesanato ou publicação municipal com valor médio de 20€. O terceiro pacote refere-se a compras entre 100€ e 200€, dá direito a um voucher no valor de 30€ a descontar nos estabelecimentos de hotelaria, restauração, salões de cabeleireiro, institutos de beleza e actividades de bem-estar físico aderentes (apenas um voucher por transação). Já o quarto e último pacote é destinado a compras superiores a 200€, dando direito a um voucher no valor de 50€ a descontar nos mesmos estabelecimentos do terceiro pacote (apenas um voucher por transacção).

O município de Tomar informa que o mesmo cidadão apenas pode beneficiar cumulativamente de um voucher do terceiro pacote e de um voucher do quarto pacote. As facturas/recibos, que devem conter obrigatoriamente o número de contribuinte do cliente, podem ser trocadas no Posto de Turismo entre 25 de Novembro e 6 de Janeiro. O usufruto dos vouchers deve ser feito entre os dias 7 de Janeiro e 30 de Junho de 2025.