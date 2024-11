Escola Profissional do Vale do Tejo volta a organizar “Almoço Vínico”

No âmbito da celebração e programação da “Cidade do Vinho 2024”, a Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), volta a promover “Almoços Vínicos”, a 15 de Novembro e a 5 de Dezembro, pelas 12h30, no “Claustrum - Restaurante Pedagógico”, com harmonização dos vinhos da Escola Superior Agrária de Santarém e da Adega Cooperativa de Alcanhões – Condado Portucalense, respectivamente.

Nuno Russo, vereador da Câmara Municipal de Santarém com o pelouro da Agricultura, considera que “esta iniciativa enogastronómica traduz-se num equilíbrio perfeito entre os vinhos e a comida, aliando e harmonizando sabores, proporcionando uma experiência dos sentidos, rica em aromas e paladares, sendo singular pois alia a Capital do Vinho 2024 com a Capital Nacional da Gastronomia, na cidade de Santarém, e que está representada pelos seus produtores locais de vinho e pela excelência das actividades lectivas dos cursos Técnico/a de Restaurante/Bar e Técnico/a de Cozinha/Pastelaria da EPVT.”.

A EPVT desenvolve actividades que enriquecem o percurso formativo dos seus alunos, contribuindo, em simultâneo, para a valorização da cultura gastronómica e vinícola da região, a par da consolidação de parcerias com entidades da região ribatejana. As inscrições para o “Almoço Vínico” são limitadas à lotação do espaço.