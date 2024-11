Fábrica de cenoura bebé em Pernes já tem luz verde da APA e da Câmara de Santarém

O pedido de viabilidade de construção de uma fábrica de processamento de cenoura bebé na freguesia de Pernes já conta com pareceres favoráveis da Câmara Municipal de Santarém e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A informação foi dada pelo presidente do município, João Teixeira Leite (PSD), na última reunião do executivo, realizada na tarde de 18 de Novembro. O projecto Fresh 52, a implantar na Quinta de São João, nas proximidades de Pernes, promete inovar o sector agrícola com um investimento de 85 milhões de euros na construção da primeira fábrica da Europa de cenoura baby, localizada na Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes.

A unidade industrial vai ocupar 10 hectares de terrenos municipais e 40 hectares propriedade do Crédito Agrícola. Prevê-se a criação de mais de 200 postos de trabalho e uma facturação na ordem dos 100 milhões de euros anuais, com 98% da produção para exportação, conforme informação divulgada na reunião do executivo pelo presidente da câmara, que se congratulou com mais esse investimento de grande dimensão, que se junta a diversos outros que se encontram em curso ou perspectivados para breve.

Recorde-se que a fábrica de cenoura bebé da 52-Fresh vai ser construída em Pernes, onde a empresa conseguiu desbloquear os entraves ambientais, nomeadamente os relacionados com captação de água, que estavam a impedir a sua implementação em Almeirim.

Tal como O MIRANTE noticiou no início de Outubro, a 52-Fresh está agora em condições de avançar com a fábrica que aguarda há anos por luz verde. O investimento directo estrangeiro em Portugal constitui também uma oportunidade de diversificação e rentabilidade para os agricultores da região. O projecto de interesse nacional é visto como um empreendimento estratégico que vai promover uma importante diversificação em termos agro-industrial.

O presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Raúl Violante (PS), interveio no final da reunião para manifestar a esperança de que se consigam limar as arestas que ainda existem e que o projecto se concretize. O autarca recordou que a Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes existe há quase três décadas sem nunca ter conseguido fixar investimento empresarial, para além da construção de uma central eléctrica. “Falou-se de vários projectos e este parece-me o melhor para Pernes”, afirmou.