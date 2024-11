Médico de família dos animais de companhia está na clínica Meevet

Foi inaugurada dia 11 de Novembro, em Salvaterra de Magos, a clínica veterinária Meevet, do Grupo WBD. A directora clínica, Ana Carvalho, recorda que já eram prestados serviços veterinários ao domicílio e que a abertura no nº 110 da Avenida Dr. Roberto Ferreira da Fonseca, se destinou alargar a oferta.

“Frequentemente deparámo-nos com várias limitações em casos que exigiam uma investigação diagnóstica mais célere, ou que requeriam exames radiográficos ou mesmo cirurgia. Queríamos oferecer um acompanhamento contínuo e mais completo aos nossos pacientes e, com essa premissa, nasceu a vontade de abrir o nosso primeiro espaço físico”.

Na clínica são disponibilizadas de consultas de diagnóstico e medicina preventiva, nutrição, medicina interna, cirurgia de tecidos moles e ortopédica, imagiologia (radiologia, ecografia e ecocardiografia), eletrocardiografia e laboratório de análises clínicas (hematologia, bioquímicas, biomarcadores e análises hormonais).

A equipa Meevet é composta por uma médica veterinária (directora clínica) e duas auxiliares veterinárias. Conta também com uma equipa externa de três médicos veterinários, estando previsto o aumento de profissionais no próximo ano.

No local existem dois consultórios. Um mais direccionado para cães e outro para gatos. Segundo a directora clínica, o consultório de gatos está equipado com um difusor de feromonas felinas, para reduzir o stress, mais típico desta espécie, durante as consultas. Há ainda um laboratório de análises completo, com hematologia, máquina de bioquímicas, ionograma, biomarcadores, gasimetria e hormonas, microscópio óptico e colorações citológicas; equipamento de Raio-X e ecógrafo; sala de cirurgia com equipamento de anestesia volátil; e uma incubadora.