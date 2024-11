Roteiro promove boas práticas de economia circular no Médio Tejo

No âmbito do Roteiro da Economia Circular na Região Centro, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) promoveu no dia 13 de Novembro, em Alcanena, uma visita ao Centro Tecnológico das Indústrias do Couro. O Centro Tecnológico das Indústrias do Couro é uma das entidades que, em 2023, subscreveu o Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular da Região Centro, tendo assumido o compromisso de promover a valorização de efluentes do processo de curtumes para estudo, bem como a valorização de resíduos de outras indústrias para retirar extratos tânicos e aplicar no processo industrial de curtumes.

O Roteiro visa promover boas práticas de economia circular desenvolvidas na região. A edição deste ano abrange um conjunto de oito visitas a entidades que subscreveram, em Novembro de 2023, a segunda edição do Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular da Região Centro, proporcionando um momento de aprendizagem e partilha em torno das suas principais estratégias, desafios e potencialidades. O roteiro está disponível e podem ser feitas as inscrições para as visitas.

Do Médio Tejo participam na segunda edição do projecto nove entidades, nomeadamente, municípios, associações, entidades do sistema científico e tecnológico, entre outras. No seu conjunto, estas entidades assumiram o compromisso de realizar 23 acções de economia circular, que incidem em estratégias de circularidade bastante diversificadas, que vão desde a valorização de subprodutos e resíduos, à desmaterialização, extensão do ciclo de vida de produtos e uso eficiente de recursos.