EcoAmbiente garante recolha de lixo fora dos contentores em Alenquer

Em resposta às críticas, a empresa afirma que cumpre as boas práticas ambientais e que limpa a área até 5 metros em torno dos contentores, garantindo equipas de piquete para reforço dos serviços em zonas mais problemáticas.

A EcoAmbiente, empresa responsável pela recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho de Alenquer, desmente os autarcas e diz que recolhe os sacos de lixo, mesmo que sejam colocados fora dos contentores. A empresa respondeu a O MIRANTE, três semanas depois, dizendo que ao longo dos anos de contrato com a Câmara de Alenquer sempre se pautou pelas boas práticas ambientais e rigor no cumprimento do mesmo, procurando ir sempre ao encontro das expectativas e do acréscimo de eventuais necessidades de serviço.

“De acordo com o contrato em vigor, a EcoAmbiente é responsável pela limpeza das envolventes num perímetro de 5 metros da contentorização (alínea d do ponto 2.2. do Caderno de encargos), sendo que a empresa garante que os locais onde se localizam os equipamentos de deposição de resíduos ficam impecavelmente limpos após a recolha”, sublinha a EcoAmbiente. A empresa afirma ainda ter disponíveis equipas de piquete para garantir eventuais necessidades de reforço dos serviços como recolha de monos e verdes e limpeza de envolventes nas zonas mais criticas.

Tal como o MIRANTE noticiou, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais a junta denunciou o problema do lixo e sublinhou que não tem competência para recolher os sacos que são colocados fora das ilhas ecológicas. O presidente da Câmara de Alenquer disse na altura ao nosso jornal que a EcoAmbiente alegava que não lhe competia recolher o que é colocado fora dos contentores.

A EcoAmbiente é responsável pela recolha de resíduos indiferenciados e não selectivos (vidro, papel, cartão). A periodicidade de recolha de contentores de superfície na zona do Carregado é de seis vezes por semana, explica a empresa. No que diz respeito às ilhas ecológicas de indiferenciados a recolha é feita quatro vezes por semana, às segundas, quartas e quintas e aos sábados. No caso dos Cadafais é feita duas vezes por semana, às terças e sextas.