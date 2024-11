Falua assinalou trinta anos com Edição Comemorativa de vinho Conde Vimioso

A Falua assinalou os trinta anos com o lançamento de uma Edição Comemorativa de 1877 garrafas Magnum do vinho Conde Vimioso, com 17 anos de estágio, com origem na Vinha do Convento, Almeirim, que tem por base o peculiar calhau rolado.

Na apresentação da Edição Comemorativa, a 12 de Novembro, ofereceu aos convidados uma prova exclusiva do Vinha do Convento Branco 2022, o topo de gama da casa no Tejo, que ainda se encontra em período de estágio de garrafa, garantindo antecipadamente o seu lugar de destaque no portfólio. Na ocasião, foram também apresentadas as novas edições do Falua Reserva Branco 2021 (Fernão Pires) e do Falua Undated (Cabernet Sauvignon). A Falua juntou aos vinhos a mestria gastronómica do Chef Rodrigo Castelo – também com raízes profundas na Região – para uma viagem pelo Tejo através de histórias, sabores e texturas, em harmonizações asseguradas pelos vinhos que marca criou ao longo de 30 anos.

A Falua foi fundada em 1994 com o objectivo de se afirmar como referência na produção de vinhos da região do Tejo e, rapidamente, cresceu para outras regiões.