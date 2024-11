McDonald’s da zona ribatejana e Carregado entregam bolsas de estudo a colaboradores

Os restaurantes McDonald’s da zona ribatejana – Póvoa de Santa Iria, Alverca Drive, Alverca Auchan, Carregado, Vila Franca de Xira, Porto Alto, Santarém e Torres Novas – e do Carregado atribuíram 16 bolsas de estudo, num valor global superior a 16 mil euros, a colaboradores no âmbito do projecto ‘UP’ - Programa Nacional de Bolsas de Estudo da McDonald’s.

No conjunto dos oito restaurantes McDonald’s da zona ribatejana e do Carregado, mais de metade dos 415 colaboradores têm menos de 25 anos, procurando a McDonald’s apoiar e incentivar aqueles jovens a concluírem os seus estudos com o propósito de os ajudar a construir o seu futuro.

A entrega das bolsas de estudo reforça também a aposta das franquiadas Maria Emília Santos e Ana Margarida Teixeira, no desenvolvimento pessoal do seu talento interno. Das 16 bolsas atribuídas este ano lectivo, 6 foram atribuídas a colaboradores pelo segundo ano consecutivo.