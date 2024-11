Scalbombas celebra vinte anos de existência

É com um enorme agradecimento a todos os que vêm confiando no seu trabalho que a Scalbombas assinala, em 2024, as suas primeiras duas décadas de existência.

A empresa localizada na Zona Industrial de Santarém, na Quinta da Fontinha, tem-se destacado na reparação e montagem de eletrobombas, na área da agricultura e da indústria, bem como ao nível do saneamento e campos desportivos.

Para tal, muito contribui a vasta experiência do seu sócio-gerente, Joaquim Paulino, que abraçou o ramo há já 36 anos.

“A empresa onde trabalhava começou a dispensar algum pessoal, e foi nessa sequência que, em Agosto de 2004, juntamente com um colega, decidi partir para a constituição da Scalbombas”, recorda o escalabitano, salientando que até consolidar a actividade foi necessário dedicar muito trabalho à procura e captação de novos clientes.

“Recentemente, em 2022, com a saída do meu sócio, passei a deter o maior número de acções da sociedade, da qual passaram também a fazer parte os meus dois filhos, Carla e Filipe Paulino”, explica.

Desde o início que a Scalbombas tem evoluído de uma forma muito positiva, num sucesso que assenta no esforço, dedicação, seriedade e responsabilidade que não abdica de colocar permanentemente nos seus serviços. Porém, num momento em que conta com uma equipa de oito elementos às suas ordens, a maior preocupação de Joaquim Paulino é precisamente, a dificuldade na contratação de mais profissionais.

“Gostava de ter alguns trabalhadores mais jovens, mas infelizmente na nossa zona não existe formação para este tipo de função. Por outro lado, também sinto que não existe predisposição para aprender a trabalhar nestas áreas”, remata.

A maior parte dos clientes da empresa provém das regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo, estendendo-se também ao Algarve e a Norte do país.

A Scalbombas está em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00, ainda que, se necessário, se mantenha disponível para prestar assistência fora desse horário.