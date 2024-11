ACISO reuniu empresários em Jantar Conferência e demonstrou vitalidade do tecido empresarial de Ourém

A Escola de Hotelaria de Fátima recebeu várias dezenas de empresários do concelho de Ourém na noite de segunda-feira, 25 de Novembro, que participaram no 20º Encontro de Empresários da ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima. A iniciativa procurou trazer percepções relevantes sobre o contexto actual e futuro das relações económicas globais e contou com a presença do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, e do presidente da assembleia-geral da ACISO, Carlos Batista, entre outras individualidades. Com o tema “A Europa, a América, Portugal: e agora?”, o encontro contou ainda com a participação de Pedro Siza Vieira, ex-ministro Adjunto e da Economia.

Carlos Batista, em representação da ACISO, começou por referir que a associação, nos seus 80 anos de existência, conta actualmente com cerca de 700 associados activos: “numa expressão clara da vitalidade e diversidade do nosso tecido empresarial, com destaque para o sector do turismo, o comércio, a indústria transformadora e os serviços”, referiu. O dirigente, fundador da Tecnorém, sublinhou que olhar para o futuro é essencial, assumindo que o concelho de Ourém tem um “imenso” potencial. “Estamos aqui para ser uma voz activa em prol de um concelho competitivo e de um concelho mais próspero. O sucesso de Ourém depende de todos nós, da nossa capacidade de trabalhar em conjunto, de inovar e de acreditar no potencial deste território”, disse Carlos Batista.

Luís Albuquerque começou por se dirigir aos empresários presentes, agradecendo o trabalho que têm vindo a realizar com as suas empresas: “é verdadeiramente um trabalho exemplar, um trabalho que torna o nosso município como um dos municípios com maior potencial económico da nossa região”, sublinhou. O presidente da câmara referiu que além de criarem riqueza também dão trabalho a milhares pessoas no concelho: “é por causa de vós que o município de Ourém tem hoje talvez uma das taxas de desemprego mais baixas do nosso país”, frisou. O autarca mencionou que é necessário encontrar soluções para trazer mais gente para o concelho, tendo em conta a falta de mão-de-obra existente.