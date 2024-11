CIM do Médio Tejo assina memorando de cooperação em Bruxelas

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIM Médio Tejo) assinou um memorando de cooperação com Clean Hydrogen Partnership no dia 21 de Novembro, momento que contou com a presença do presidente da Comunidade, Manuel Jorge Valamatos. Trata-se de um processo iniciado pela MédioTejo21 – Agência Regional de Energia e Ambiente do Médio Tejo, enquanto membro do pilar regional da Clean Hydrogen Partnership. O memorando é o reconhecimento do Médio Tejo como região pioneira do hidrogénio em Portugal, desde 2017, e visa estabelecer um canal de cooperação para promover e facilitar sinergias entre a região e a Clean Hydrogen Partnership, nos domínios da investigação, inovação e aproveitamento dos resultados em tecnologias limpas de hidrogénio. O acordo firmado facilita ainda a criação de mecanismos para promover o diálogo e o intercâmbio de conhecimento e experiências, o apoio e colaboração em projectos de investigação e inovação no sector do hidrogénio, facilitando o acesso a avanços tecnológicos e incentivando sinergias de financiamento.