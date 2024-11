CTT lançam rede ‘Collectt’ em Portugal para melhorar entrega e recolha de encomendas

Os CTT – Correios de Portugal, lançaram na segunda-feira, 25 de Novembro, a marca ‘Collectt’, que vai agregar todos os pontos de entrega e recolha de encomendas na Península Ibérica, acompanhando a evolução do comércio electrónico com cada vez mais opções para entrega e recolha de encomendas.

Em Portugal, a rede ‘Collectt’ é composta pelas Lojas e Pontos CTT, pelos Agentes Payshop e ainda pelos mais de 1.000 cacifos Locky espalhados por todo o território. Em Espanha, a Collectt Express é suportada em redes parceiras com importante penetração no território.

Contando actualmente com mais de 20 mil pontos Pick & Drop, para uma distribuição que garante um serviço de proximidade mais sustentável e continuará a ser ampliada numa lógica de melhoria contínua da experiência do cliente.