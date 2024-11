Oficina Dimov & Putz, oferece qualidade, profissionalismo e simpatia

A Dimov & Putz, em Santarém, é uma oficina multimarcas com serviços de mecânica geral, ar-condicionado, bate-chapas e pintura automóvel. Os seus sócios-gerentes são profissionais do ramo automóvel, na área de pintura.

Christophe Putz, de 36 anos, nasceu em França e trabalha no sector automóvel há dezoito anos. Ilya Dimov, tem 56 anos, natural da Bulgária e tem uma experiência de trinta anos. Abriram a oficina, sozinhos, em Janeiro de 2019 e desde essa altura os clientes não pararam de aumentar, o que fez com que tivessem de contratar mais profissionais, sendo actualmente uma dezena e meia.

A Dimov & Putz - Reparação Automóvel, está na Rua Conde da Ribeira Grande 50-52, na Zona Industrial de Santarém. Qualidade, simpatia e profissionalismo são a sua imagem de marca e dizem-se focados apenas no seu trabalho.

“Focamo-nos em fazer o no nosso trabalho, para isso utilizamos os melhores produtos existentes no mercado para melhor servir e satisfazer os clientes, sem nos preocuparmos muito se somos melhores ou piores. É um ramo com muito trabalho e há espaço para todos.” Trabalham de segunda a sexta das 9h às 13h e das 14h às 18h.

Durante o mês de Dezembro vão lançar algumas promoções para os seus clientes, que serão anunciadas na sua página de Facebook: Dimov & Putz Reparação e Pintura Auto.