Comandante da GNR em Samora Correia alvo de processo disciplinar

Um sargento da GNR, que exerce funções como comandante do posto de Samora Correia, está a ser alvo de um processo disciplinar interno devido à suspeita de envolvimento num acidente de viação de que resultou um ferido grave. O acidente ocorreu pelas 22h00 de 15 de Novembro, na Estrada Nacional 10, no Porto Alto, quando uma moto foi abalroada por trás por um automóvel. O condutor da moto caiu na faixa de rodagem, sofrendo ferimentos graves que obrigaram ao seu transporte para o hospital.

Testemunhas relataram às autoridades terem visto o condutor do veículo sair da viatura, remover a moto, que estava parcialmente presa debaixo do automóvel, e abandonar o local sem prestar assistência à vítima. Foi através da intervenção de terceiros que os serviços de emergência foram accionados.

Fonte oficial da GNR já indicou estar a par do acidente, tendo sido aberto um processo interno, de âmbito disciplinar, para apuramento da eventual responsabilidade disciplinar do dono do veículo ligeiro envolvido no acidente.