Fusion Fuel aposta em investidores do Dubai para reerguer operação

A Fusion Fuel, criada em 2018 para se posicionar no mercado emergente do hidrogénio verde, anunciou uma nova etapa no seu percurso. Após um aviso de exclusão da bolsa Nasdaq e da paralisação da sua fábrica em Benavente, este mês, a empresa passa a ser controlada em 70% pela Quality Industrial, uma companhia norte-americana que opera no sector da distribuição de gás de petróleo liquefeito no Dubai.

Apesar de anos de esforço para consolidar o hidrogénio verde como alternativa energética, a Fusion Fuel acumulou perdas substanciais. Só em 2023, a empresa reportou prejuízos de 31 milhões de euros e os seus administradores admitiram atrasos no desenvolvimento da tecnologia e na procura por soluções sustentáveis. “A tecnologia dos electrolisadores ainda não provou estar pronta para a instalação em larga escala”, reconheciam no último relatório e contas.

Carlos Coutinho, presidente da Câmara de Benavente, expressou desilusão com os desenvolvimentos mais recentes. “Aquilo que nós fomos falando é que todo este processo, contrariamente àquilo que era expectável, tem vindo a marcar passo. Nesta altura, as coisas estão com a Fusion, de alguma forma, complicadas. É uma pena porque era uma unidade importante para nós, cumprindo um objectivo muito importante da qualificação dos postos de trabalho na tecnologia”, reagiu o edil.

Ainda assim, o autarca mantém esperança na tecnologia, embora com reservas. “Vamos ver o que é que ainda pode ou não acontecer, mas toda esta estratégia do hidrogénio está ainda muito longe da sua concretização. Ainda acredito que o hidrogénio para o país poderá ser um caminho, mas não da perspectiva das coisas conforme nos foram colocadas”, sublinha.

A aposta da Fusion Fuel parecia promissora, contando com subsídios públicos de 54,8 milhões de euros ao longo dos anos, dos quais apenas 11,3 milhões foram efectivamente recebidos. A empresa projectava facturar 34 milhões de euros em 2024, mas as receitas mantinham-se nulas no início do ano. Em Março, um incumprimento de 31 milhões de euros por parte da Hydrogenial SA, alegado parceiro de investimento, agravou a situação financeira e conduziu à insolvência.

A mudança de controlo para a Quality Industrial marca um possível recomeço para a Fusion Fuel, que vê nos novos donos uma oportunidade de relançar o negócio. A Quality Industrial, opera com cerca de 40 mil clientes no Dubai.