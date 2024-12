Abrantes atribui 270 mil euros ao Tagusvalley ao abrigo de contrato-programa

A Câmara de Abrantes aprovou a celebração de um contrato-programa com o Parque de Ciência e Tecnologia Tagusvalley no valor de 270 mil euros. A proposta foi aprovada na última reunião do executivo municipal com o voto contra do vereador Vasco Damas, do movimento ALTERNATIVAcom, que alegou tratar-se de uma prática garantida e normalizada, isenta de sentido crítico e de busca por melhor alternativa, que ocorre desde 2019 e semelhante ao valor de 2024.

“Não foram devidamente fundamentadas as razões que explicam a necessidade de atribuição de subsídio e exploração. O pedido de apoio limita-se a descrever e realçar objectivos e actividades. No entanto, o movimento ALTERNATIVAcom deixa claro que atribui a maior importância municipal e intermunicipal ao Tagusvalley, pretendendo garantir que é bem gerido e com futuro sustentável respeitando a estabilidade dos recursos humanos”, afirma em declaração de voto.

O presidente Manuel Valamatos afirma tratar-se de mais uma prova da aposta que o município tem feito no desporto, cultural e área social. “É um apoio muito focado nas empresas e na incubação. Estamos a apostar fortemente nisso e vamos continuar a investir em novas instalações para que o Parque de Ciência e Tecnologia se afirme e continua a encubar empresas”, disse o autarca.