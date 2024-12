Escola Superior de Educação de Santarém celebrou 45 anos

A Escola Superior de Educação de Santarém ( ESES ) celebrou, a 9 de Novembro, o seu 45º aniversário. Criada em 1979 (Decreto-Lei nº 513-T/79, de 26 de Dezembro), como unidade orgânica do Instituto Politécnico de Santarém, que foi criado pelo mesmo decreto-lei, tem tido um desenvolvimento significativo e consolidado, em todas as dimensões da sua actividade académica, e tem-se afirmado como uma instituição de referência tanto a nível regional como nacional e internacional.

A sua oferta formativa tem-se consolidado em torno de três eixos fundamentais: a educação formal – formação de professores; a educação não formal – formação de educadores sociais e educadores ambientais; a formação superior em domínios técnicos ligados à educação – multimédia e recursos digitais.

A oferta desenvolve-se ao longo de diferentes ciclos de formação: cursos técnicos superiores profissionais - TeSP; licenciaturas, pós-graduações, mestrados e, a médio prazo, deverá haver a oferta de doutoramentos.

Recentemente, a instituição viu aprovado, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), um novo mestrado em Educação Especial e Inclusiva, com três domínios de especialização - domínio cognitivo-motor; domínio da intervenção precoce na infância; domínio da comunicação e linguagem e intervenção em didática do português.

A ESES tem vindo a internacionalizar-se quer no âmbito do Espaço Educativo Europeu quer em outros territórios fora da União Europeia. No quadro europeu, é de salientar as mobilidades de estudantes, professores e funcionários não docentes e a sua participação em projectos, com outras instituições europeias de ensino superior, nomeadamente ao abrigo do programa Erasmus.

O facto do Instituto Politécnico de Santarém integrar a aliança europeia ACE2EU – Applied, Connected, Enterpreneurial and Engaged – European University – virá reforçar aqueler processo de internacionalização europeia. Fora do espaço europeu, há a registar o número de estudantes internacionais que frequentam os diferentes ciclos de estudo, bem como a participação em projectos internacionais, por exemplo, o projecto ERGUES - Ensino e Reforma da Governação Educativa em São Tomé e Príncipe, coordenado pela Associação Marquês de Valle Flor.

Há a registar, também, uma aposta forte na investigação e na inovação pedagógica, apoiada na actividade desenvolvida pelos docentes em centros de investigação como o CIEQV (Centro de Investigação em Qualidade de Vida) e o pólo do CIAC (Centro de Investigação em Artes e Comunicação), em unidades como a UEDIPP (Unidade de Ensino a Distância e Inovação nas Práticas Pedagógicas) e em projectos como CreativeLab_Sci&Math – projecto de inovação no ensino e aprendizagem das ciências e da matemática.

Toda a actividade formativa da escola tem-se pautado não só por preparar profissionais qualificados, que contribuam para o desenvolvimento socioeconómico das comunidades onde estão inseridos, mas, também, cidadãos que saibam ser, estar e cooperar e que tenham valores e atitudes que reflictam o respeito pela democracia, pelos direitos humanos e pelo estado de direito.

Os desafios que a instituição enfrenta são muitos mas toda a comunidade académica está empenhada na missão da escola e no seu desenvolvimento, conjuntamente com todos os parceiros locais, regionais, nacionais e internacionais.