Prémio Sugal para alunos do Agrupamento de Escolas de Benavente

Sugal premiou 20 anos do ensino básico e secundário do Agrupamento de Escolas de Benavente. fotoDR

A Sugal premiou os dez melhores alunos do 9.º ano e os dez melhores alunos do 12.º ano do Agrupamento de Escolas de Benavente, no âmbito da sua estratégia de responsabilidade social. O prémio, entregue dia 21 de Novembro, abrange alunos de todos os cursos ministrados durante o dia e tem uma dotação global de cerca de 10 mil euros.

“Apoiar jovens alunas e alunos, que todos os dias procuram o mérito e a excelência, é algo a que a Sugal não pode ficar indiferente. Consideramos que é urgente valorizar o esforço dos nossos jovens, também a nível local! Queremos estar e continuar junto de todas aquelas e aqueles que serão a força diferenciadora e positiva de amanhã”, disse João Ortigão Costa, CEO da Sugal.

A iniciativa surge depois de, em Junho, a Sugal também ter atribuído 10 mil euros de prémio de mérito e excelência a jovens estudantes do Agrupamento de Escolas da Azambuja.