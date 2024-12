Fravizel vence Prémio PME Inovação COTEC-BPI

A Fravizel, empresa de engenharia e metalomecânica sediada em Pé da Pedreira, freguesia de Alcanede, concelho de Santarém, foi distinguida no dia 19 de Novembro como a vencedora da 20.ª edição do Prémio PME Inovação COTEC-BPI. O galardão foi entregue pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante o Encontro COTEC PME Inovação, que decorreu no Coliseu do Porto.

Fundada em Novembro de 1998 pelo empresário Eliseu Frazão, a Fravizel é uma empresa de base familiar que se dedica à concepção, desenvolvimento e fabricação de máquinas para pedreiras, florestas e outros sectores industriais, posicionando-se como uma referência tecnológica de excelência. Com 26 anos de actividade, a empresa foi pioneira a nível mundial no desenvolvimento e produção de máquinas para pedreiras completamente telecomandadas, aumentando a produtividade e reduzindo os riscos dos operadores.

Segundo informação veiculada, a Fravizel registou um crescimento anual de 24% no volume de negócios nos últimos três anos e um resultado líquido em 2023 de aproximadamente 4 milhões, revelando um percurso de expansão contínua e sustentada, com 52% do volume de negócios proveniente de exportações e presença em 62 países.

A empresa destaca-se ainda pelo seu alto desempenho e política de inovação tecnológica, de que são exemplo a introdução sistemática de novas funcionalidades de elevado carácter inovador e inventivo na sua oferta e o reconhecimento pelo mercado de um desempenho técnico superior dos seus produtos.

Além da Fravizel, foram finalistas desta edição do Prémio PME Inovação COTEC-BPI a Controlar, Gepack, Veneporte, Thales-Edisoft e Unbabel. As empresas finalistas, a actuar em diferentes sectores como o automóvel, aeroespacial, defesa, embalagem e serviços de localização linguística, e sediadas em diferentes pontos do país, foram seleccionadas com base em critérios altamente exigentes, que incluem robustez financeira, desempenho económico e investimento em I&D, sendo todas elas exemplos notáveis de inovação e crescimento empresarial.

“É com grande orgulho que a COTEC Portugal distingue a Fravizel com o Prémio PME Inovação COTEC-BPI. A Fravizel é um exemplo brilhante de como a aposta estratégica na inovação, uma gestão assente numa ortodoxia de procurar fazer sempre melhor e em todos os domínios da empresa se traduz em resultados extraordinários na fidelização dos clientes e conquista de mercados internacionais. O desempenho da empresa demonstra que a capacidade técnica da engenharia portuguesa, as vantagens do foco nas necessidades do cliente, o desenvolvimento de produtos de desempenho superior aliada à elevada qualidade de serviço, são factores decisivos para o sucesso nos mercados e clientes mais exigentes”, referiu Jorge Portugal, director geral da COTEC Portugal, citado em nota de imprensa.

Ana Rosas Oliveira, administradora do BPI e presidente do júri reforçou: “o Prémio PME Inovação COTEC-BPI, ao destacar casos de sucesso de PME com atitude inovadora, ao mostrar exemplos inspiradores para a tomada de consciência quanto à urgência de implementação de processos de inovação contínua em diversos sectores da economia portuguesa, desempenha um papel essencial neste caminho”.