Ouriquense tem três décadas de experiência no comércio de produtos agropecuários

A Ouriquense – Comércio de Produtos Agropecuários Lda, é herdeira de três décadas de experiência de Manuel Carlos Linhas, desde que tinha fundado a Farmácia Agrícola Ouriquense, apenas com a venda de fitofármacos. O actual sócio-gerente, João Carlos Fonseca Linhas, 53 anos, filho do fundador, juntou-se ao pai a vender rações, com uma empresa separada. Entretanto, decidiram agregar as empresas e constituíram a Ouriquense Lda.

A empresa, em Vila Chã de Ourique, Cartaxo, junta a formação de técnico agrícola do fundador, com a paixão do filho por animais e agricultura. Uma das perspectivas sempre presente é a de modernizar a empresa que tem clientes de muitas zonas do Ribatejo. A Ouriquense vende vários artigos ligados à agricultura, pecuária, bricolage, rações e pesca e faz entregas se necessário, mantendo uma relação muito próxima com os clientes, tentando ajudar em tudo o que puder.

Trabalhar com honestidade e servir sempre bem o cliente é o principal objectivo da empresa que tem um responsável técnico de fitofármacos. A empresa está aberta das 9h00 às 12h30 e das 14h30 às 19h00 no Inverno e 19h30 no Verão, onde encontra uma vasta gama de produtos à disposição e colaboradores ao dispor para qualquer dúvida que tenha.