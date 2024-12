Churrasqueira Frango Dourado já está a aceitar encomendas para o Natal

A Churrasqueira Frango Dourado, em Santarém, no nº 1 da Avenida Bernardo Santareno, já está a aceitar, até 20 de Dezembro, encomendas para a consoada de Natal e para a Passagem de Ano, até dia 27 de Dezembro.

A ementa é variada e para todos os gostos: Leitão, Cabrito, Peru assado, Perna de Peru Recheado, Cabrito, Bacalhau com natas, Bacalhau Espiritual, Bacalhau à Brás, Bacalhau com broa e grelos, Polvo à Lagareiro, Arroz de Pato, Rissóis (de leitão, peixe e camarão), Croquetes, Pastéis de Bacalhau e Empadas de galinha e de leitão.

No dia 24 de Dezembro o encerramento é às 15h. No último dia do ano é às 18h. A churrasqueira não funciona no dia de Natal nem no dia de Ano Novo.

O Frango Dourado, de Luís Paz, há 14 anos em Santarém, é um caso de sucesso devido, principalmente, à qualidade dos produtos; à sua confecção, e ao atendimento prestado aos clientes. “Tratamos toda a gente de forma personalizada, porque cada cliente é um cliente, tentando sempre ir ao encontro das suas necessidades. Queremos que isso seja um factor que marque a diferença”, refere.

A ementa diária do Frango Dourado vai muito além do frango assado e outros grelhados como tiras de entrecosto, espetadas, coelho, alheira, morcela e salsichas. Pode incluir, por exemplo, várias sopas, como caldo verde ou sopa de peixe, entrecosto de vitela estufado, bacalhau espiritual ou lasanha de atum. Para cada dia há uma ementa diária, e essa ementa é colocada todos os dias da semana na página de facebook do Frango Dourado.

No dia-a-dia o Frango Dourado funciona todos os dias das 11h30 às 15h00 e das 18h00 às 21h00. "Cada cliente poderá fazer a sua encomenda com antecedência, evitando assim o tempo de espera no estabelecimento”, explica Luís Paz, aproveitando para desejar Boas Festas a todos.