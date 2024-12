Escola de Lombo D’Égua em Ourém está a ser requalificada

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, esteve na antiga Escola Básica Nº1 de Lombo D´Égua para avaliar a progresso dos trabalhos de requalificação em curso. A visita contou também com a presença do vereador Rui Vital e do presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Humberto Silva.

A antiga Escola Básica Nº1 de Lombo D´Égua está a sofrer um conjunto de intervenções nos espaços exteriores e interiores, empreitada orçada em aproximadamente 465 mil euros e totalmente financiada pelo município de Ourém mas, no âmbito do contrato de comodato de cedência do edifício, é a Junta de Freguesia de Fátima que está a executar a obra.

A requalificação da antiga Escola de Lombo D’Égua vai possibilitar a melhoria das condições de funcionamento da Biblioteca Pública de Fátima, assim como a criação de um espaço cultural, de lazer e recreio para os residentes da freguesia. Depois de uma primeira fase em que foi requalificado o primeiro piso do edifício, procede-se agora à reabilitação e ampliação do rés-do-chão e do espaço exterior que irá ser convertido em jardim. Depois de requalificado, o rés-do-chão do edifício vai integrar a Biblioteca Pública de Fátima e vai ser criado um espaço dedicado aos mais novos, além de uma sala para exposições e conferências com capacidade para cerca de 200 pessoas.