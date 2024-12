Eyes For You celebra segundo aniversário renovando o compromisso de dedicação e profissionalismo

A óptica Eyes For You celebrou no passado dia 01 de Dezembro o seu segundo ano de dedicação e empenho, com uma festa, na qual os empresários Hugo Bicho e Filipa Bicho juntaram a equipa, familiares, clientes e amigos. Renovam assim o compromisso de inovação, profissionalismo e dedicação, para fazerem sempre mais e melhor pelos seus clientes, a quem agradecem a confiança.

Na Eyes For You, cada cliente é único, e a filosofia de trabalho é a atenção dada a cada cliente, com uma óptica focada na tecnologia, a prevenção é a palavra de ordem e todo o trabalho da equipa é direccionado para o cuidado com a saúde ocular, destacando-se a inovação na metodologia de trabalho e salientam que “é com rigor, dedicação e profissionalismo que a nossa equipa dedica a máxima atenção a cada cliente”. Hugo Bicho e Filipa Bicho convidam todas as pessoas a visitarem o seu espaço e a verem “o mundo com mais clareza e beleza”.

A Eyes For You, situada na Rua Vasco da Gama, Bloco B - Nº1A em Santarém, cujo pilar central da sua filosofia é a prevenção, funciona de segunda a sexta das 10h00 às 19h00 e aos sábados das 10h00 às 13h00, tem acordos com todas as seguradoras e facilidades de pagamento.