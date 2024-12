Festa Flashback ConCorrênCia no dia 7 de Dezembro em Vila Chã de Ourique

Trinta anos depois do seu encerramento, a Discoteca ConCorrênCia, em Vila Chã de Ourique, volta a abrir as portas, para receber uma festa organizada pelo Centro Social Ouriquense, no próximo dia 7 de Dezembro, sábado.

A ConCorrênCia é recordada por ter sido um espaço de referência onde era possível ouvir as batidas mais arrojadas da música de dança da altura, contrastando com os êxitos de rock que chegavam pela noite dentro. As pulseiras para a festa já estão à venda em Vila Chã de Ourique, na Impressivarts e no Mini Mercado Cristina e no Cartaxo, no Padel Cartaxo; Pão de Vila Nova e Café Snack Bar o Pele.