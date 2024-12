Madeiras Custódio & Filhos há mais de três décadas a contribuir para a valorização do Sector Florestal

A empresa Madeiras Custódio & Filhos, Lda concilia a experiência de mais de três décadas com a formação, equipamentos inovadores e elevada eficiência nos trabalhos florestais. Fundada em 1992 por António José da Graça Custódio e sua esposa Dulcelina, que desenvolveram a empresa em nome individual até ter ao seu lado os dois filhos, João Pedro e Jorge Custódio. A empresa dedica-se à compra e venda de madeiras e prestação de serviços florestais, nomeadamente eucalipto e pinho, abate e corte de árvores, rechega e transporte.

Sempre preocupada com a satisfação dos clientes, a empresa da Parreira, concelho da Chamusca, tem-se equipado com um vasto leque de modernos equipamentos de forma a responder positivamente às necessidades dos seus clientes.

A Madeiras Custódio & Filhos, Lda tem feito um forte investimento na mecanização das operações, dispondo actualmente de equipamentos utilizados nos mercados mais desenvolvidos a nível mundial no sector florestal. A empresa tem apostado numa capacidade de trabalho fortalecida e com elevados níveis de eficiência, contribuindo para a maximização do valor da floresta, contando com uma extraordinária Equipa de Recursos Humanos.

A empresa dispõe de certificações específicas do sector, reconhecidas a nível nacional e internacional, que garantem a gestão responsável e sustentável da floresta e prima por manter elevados padrões de conservação e manutenção dos mais variados recursos do ambiente. Com o lema “a satisfação dos nossos clientes e fornecedores é a nossa maior preocupação”, a Madeiras Custódio & Filhos, Lda trabalha diariamente com os valores da confiança e integridade, em que o empreendedorismo, inovação e sustentabilidade são factores primordiais para manter a excelência e contribuir para um futuro melhor.