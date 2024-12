Os Chefs de Cá de volta ao Mercado Municipal de Tomar

A iniciativa Os Chefs de Cá está de volta ao Mercado Municipal de Tomar. Com o objectivo de dinamizar o mercado e promover os cursos profissionais de culinária e restauração da Escola Profissional de Tomar, todos os meses vai haver uma sessão temática em que se irá confeccionar um prato ou doce no mercado.

A primeira actividade decorreu no dia 28 de Novembro. As próximas sessões, que decorrem sempre às quintas-feiras, das 10h00 às 12h30, estão marcadas para os dias 19 de Dezembro, 23 de Janeiro, 27 de Fevereiro, 20 de Março, 10 de Abril e 8 de Maio.