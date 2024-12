Rodoviária do Tejo volta aos transportes urbanos de Almeirim

A empresa ganhou o concurso do município, depois de em 2016 a autarquia ter decidido concessionar o serviço que foi ganho por uma empresa de Ponte de Lima.

A Rodoviária do Tejo volta a fazer os serviços de transportes urbanos de Almeirim (TUA), agora alargados também à freguesia de Fazendas de Almeirim (TLP – Transportes Locais de Proximidade), oito anos depois de ter perdido a concessão. A empresa foi a que iniciou o serviço quando em 2005 a câmara decidiu implementar um sistema de transportes na cidade. Quase 20 anos depois, o município decidiu alargar a ideia à freguesia rural mais populosa do concelho, tendo o autocarro começado a circular no dia 2 de Dezembro.

Os TLP vão para já funcionar durante a manhã, entre as 08h00 e as 12h00, em circuitos de 50 minutos com partida inicial do antigo campo do Sporting, sendo que a última viagem inicia-se às 11h00. Segundo o presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, se houver necessidade o serviço será alargado para outros horários, mas para já pensa-se que este período de funcionamento satisfaz as necessidades da população, sobretudo as pessoas com mais dificuldades de locomoção. O transporte vai passar pelos principais locais da localidade, como a igreja, cemitério, entre outros.

Pelos dois serviços de transportes urbanos a câmara vai pagar cerca de 100 mil euros anuais à Rodoviária do Tejo, que ganhou o concurso público que inclui autocarro e motorista, diferente de quando a empresa iniciou os TUA. Na altura era o município que fornecia os autocarros, que tinha adquirido novos, com apoios da Direcção Geral dos Transportes Terrestres, e a empresa fornecia o motorista e a manutenção das viaturas. Mas as constantes avarias dos veículos obrigaram a uma mudança na parceria, ao fim de cinco anos, passando a rodoviária a fornecer o serviço completo.

Ao fim de 11 anos, a Câmara de Almeirim fez um concurso público que foi ganho por uma empresa de Ponte de Lima, sendo que critério de escolha era unicamente o do preço mais baixo. Na altura o autarca disse que com o concurso de concessão a autarquia poupava cerca de sete mil euros anuais, mas o início foi algo atribulado e envolveu um episódio caricato com o condutor do autocarro a parar no posto da GNR para solicitar que a viatura, com 15 passageiros, fosse apreendida por falta de condições de segurança, o que acabou por ser feito. A empresa do norte resolveu a situação no espaço de duas horas com a colocação de outro autocarro e outro motorista na cidade.

No segundo ano de actividade, os TUA transportaram 83.975 passageiros. Mas sete anos após ter arrancado, chegou a ponderar-se acabar com o serviço, devido aos prejuízos que vinha acumulando. O município decidiu alterar os horários, aumentar os preços das viagens, para reduzir o défice de cerca de seis mil euros e manter o que considera um apoio social à população, conseguindo reduzir o prejuízo para metade e o serviço foi sendo estabilizado ao longo do tempo.