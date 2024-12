Flexibilidade e inovação são o que diferencia o trabalho da Xiraplás

A Xiraplás está vocacionada para o fabrico de componentes técnicos em fibra de vidro/materiais compósitos, desde o desenho/concepção, passando pelo desenvolvimento de protótipo/molde, até ao fabrico do produto final, através de diferentes processos produtivos, para diferentes sectores de actividade, dos quais se destacam os sectores automóvel, ferroviário, mobiliário e energético.

Fundada por José Louro Henriques em 1993, a empresa, instalada na Quinta da Coutada, Vila Franca de Xira, conta actualmente com uma equipa de cerca de 30 colaboradores, dotados de experiências e valências diversificadas e com elevada capacidade de flexibilização, ajustada aos constantes desafios do mercado. O empresário tem como seu braço direito a sua filha, Ninoska Louro, que assegura a organização e a gestão da empresa. E acredita que o segredo do sucesso passa por ter uma equipa forte e dedicada ao seu lado “todos juntos conseguimos alcançar os objectivos”, sublinha.

A Xiraplás é sustentada por um elevado know-how, flexibilidade, rigor e elevada qualidade e o foco é sempre a satisfação integral dos requisitos de cada cliente. A introdução de novos produtos passa por uma desafiante dinâmica de reorganização de pessoas e processos de que a empresa se orgulha e que tem sido uma constante no seu crescimento.