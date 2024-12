Junta da Póvoa e Forte da Casa acusada de ignorar o 25 de Novembro

Os eleitos do Chega na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa emitiram um comunicado onde lamentam que o executivo da junta, liderado pelo Partido Socialista, não tenha posto em prática a proposta aprovada por maioria para celebrar anualmente o 25 de Novembro de 1975. A proposta, apesar de aprovada em assembleia de freguesia, foi rejeitada com votos contra do PS, CDU e BE.

Apesar da Assembleia da República ter realizado uma sessão solene para assinalar o 25 de Novembro, a mesma celebração não aconteceu na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa o que motivou críticas do partido. “O executivo optou deliberadamente por não executar esta proposta, desrespeitando não apenas os eleitos da assembleia de freguesia, mas também a vontade expressa maioritária da nossa população: promover a memória colectiva e os valores da liberdade fundamentais na construção de uma sociedade pluralista e democrática”, sublinhou o Chega.