Refúgio da Quinta Nere Maitia é um novo projecto sustentável de agroturismo no Vale de Santarém

O Refúgio da Quinta Nere Maitia é um bom local para usufruir da natureza e das tradições.

O Refúgio da Quinta Nere Maitia é uma aposta recente no agroturismo sustentável na região de Santarém, mas constitui já uma alternativa de alojamento diferenciadora e uma referência a ter em conta no panorama da sustentabilidade em contexto da hotelaria. Situado no Vale de Santarém, o projecto “aposta na sustentabilidade enquanto força motriz do agroturismo”, distinguindo-se por práticas ambientais como a recolha de água da chuva para rega e a produção de electricidade através de painéis solares.

A empresa destaca-se ainda por ter bombas de calor eficientes para aquecimento de água; por fazer a gestão e monitorização de energia para minimizar o consumo; ter atenção especial à reciclagem. Além disso dá prioridade a produtos fabricados em Portugal ou produtores portugueses (desde os Bungalows até aos produtos servidos ao pequeno-almoço). Desenvolve ainda no espaço prático de agricultura biológica e dispõe de estações de carregamento para carros eléctricos no parque de estacionamento privado.

A missão dos proprietários, Simone Lopes e Patrick Gilbert, passa por promover Portugal e o melhor que o país, que tão bem os acolheu (aquando da sua mudança em Março de 2021, vindos dos Estados Unidos), tem para oferecer. Isto porque enquanto filha de emigrantes portugueses (e também ela com dupla nacionalidade, luso-canadiana), Simone Lopes cresceu rodeada pelas tradições, costumes e gastronomia portuguesas o que lhe suscitou uma tremenda curiosidade acerca do país, assim como um orgulho vincado nas suas raízes!

No Refúgio da Quinta Nere Maitia há também vários artigos alusivos à região e ao país que os turistas podem adquirir na recepção. A missão do casal é clara: promover o país versátil, complexo e de uma riqueza histórico-cultural, que se tornou a sua casa “fora de casa”.