Asfertglobal desenvolveu duas soluções inovadoras para a produtividade agrícola

A Asfertglobal, empresa portuguesa de referência no sector biotecnológico, lançou este ano duas soluções inovadoras baseadas em microrganismos e metabolitos, com impacto na produtividade agrícola e na saúde do solo e na estimulação da sua actividade microbiana. Uma é a Kiplant Solevure, um prebiótico do solo que regula o microbioma nativo do solo e fornece carbono essencial para os microrganismos benéficos. Outra é a Kiplant Endofit, um inoculante microbiano com acção endofítica, que coloniza a superfície das plantas, promovendo uma competição natural desfavorável ao desenvolvimento de microorganismos patogénicos.

Com cerca de 12 anos de experiência, a Asfertglobal tem-se destacado pelo desenvolvimento e produção de soluções tecnológicas inovadoras, nas áreas dos biofertilizantes, bioestimulantes e soluções de biocontrolo. A empresa exporta para mais de 35 países, como os Estados Unidos, Nova Zelândia, Turquia e China. Com sede em Santarém, a empresa opera internacionalmente através de filiais em Espanha, México e África do Sul, fortalecendo a sua posição no mercado global.

O sucesso da Asfertglobal assenta num forte compromisso com a Investigação & Desenvolvimento (I&D), sustentado por uma equipa multidisciplinar e por parcerias estratégicas com instituições de prestígio, como a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Este modelo de inovação colaborativa tem permitido à empresa responder de forma eficaz às necessidades dos agricultores, promovendo uma agricultura mais produtiva e sustentável.

Com um foco contínuo na inovação e no desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis, a Asfertglobal consolida-se como um parceiro estratégico para agricultores em todo o mundo, liderando a transição para uma agricultura mais responsável e eficiente, capaz de responder aos desafios crescentes da produção alimentar mundial.