Comprar no comércio local em Salvaterra dá prémios

Está a decorrer a 12ª edição da campanha “Natal e a economia local” em Salvaterra de Magos, dinamizada pela câmara municipal nos estabelecimentos comerciais do concelho até 1 de Janeiro de 2025. Por cada compra superior a 20 euros, o cliente habilita-se a ganhar vales de compras que vão dos 50 aos 300 euros. O sorteio realiza-se a 12 de Janeiro no Mercado de Cultura de Marinhais e os contemplados podem utilizar os vales nos estabelecimentos aderentes.

Segundo o município, a campanha tem por objectivo sensibilizar os consumidores para a importância de fazerem compras no comércio tradicional, onde o atendimento é de qualidade e se caracteriza pela proximidade. A esta iniciativa, a autarquia junta uma agenda cultural diversificada, contemplando actividades como teatros infantis, exposições, concertos de Natal, animação de rua, feira do livro com sessões de animação, “Arte(s) nas montras” e eventos solidários, às quais acresce iniciativas de associações, colectividades, IPSS, comissões de festas e juntas de freguesia.